Des élèves de Tiarei découvrent Paris grâce au label Génération 2024

22 élèves de CM2 de l’école Moenoa se sont envolés pour Paris vendredi 16 juin. Deux semaines pour découvrir la ville lumière grâce à leur clip « où va le monde ? » et au dispositif « Génération 2024 ».

JD (MLMG) •

Ils n'auraient jamais imaginé un jour quitter leur commune pour aller si loin...les voilà aujourd'hui en séjour dans la capitale française à près de 16 000 kilomètres de chez eux.

Vendredi, les 22 élèves en classe de CM2 à l'école Moenoa ont quitté Tiarei pour Paris ! Un voyage pédagogique en guise de remerciement pour la musique qu'ils ont interpétée l'année dernière « Où va le monde ? », écrite par leur professeure, Reia Tauru. « On est fiers...Tous les enfants étaient contents, ils n'ont pas l'habitude de sortir de leur cadre de vie, de leur commune, c'est une belle récompense » exprime-t-elle.

Ils parlent du monde à travers leur regard...désormais ils le découvrent, grâce aussi au label Génération 2024, lancé en 2020. « L'ancien gouvernement a invité la classe à représenter la Polynésie en France pour l'ouverture du festival Génération 2024 » précise la professeure.

La majorité de ces enfants n'ont encore jamais pris l'avion, c'est donc une belle aventure qui se dessine et qui permettra également à leur école de prétendre au label OR du dispositif Génération 2024.

Par ailleurs, ce label national permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de l'enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier de l'énergie unique des Jeux. Il vise à développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Être labellisé Génération 2024, c'est s'engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique.