Des fèves uniques en céramique

À peine la bûche digérée et nous voilà sommés de déguster la galette des rois. La recette ne varie guère : pâte feuilletée et frangipane restent le grand classique. Alors, il faut trouver l’originalité ailleurs. C'est ce que fait un pâtissier de Taravao qui opte pour des fèves uniques.

Polynésie la 1ère, Sulian Favennec et Marcel Bonno (MEL : DB) •

Chaque année, un pâtissier de Taravao glisse dans ses galettes des fèves uniques comme le raconte Sarah. "On a voulu travailler les fleurs cette année. Les fleurs sont belles et colorées en Polynésie, ça se prête bien aux fèves."

En 2020, 500 fèves artisanales seront mêlées à cette pâte à succès.

Cette histoire de fève est le fait d’une rencontre, comme le sont souvent les passions gourmandes : un artisan céramiste de France s’amourache de la Polynésie, il propose aux pâtissiers polynésiens d’additionner savoir-faire et imaginaire.

Depuis 2016, janvier sonne l’heure des produits collector. Pièces uniques chaque année les fèves vagabondent à travers le pays, les villes, le tatouage…Tout est fait maison.

"Toutes les fèves sont uniques, elles sont peintes à la main, cuites au four, c’est vraiment la fève en céramique, la réelle fève de collectionneur. On a adhéré à cette idée car on aime l’artisanat, on est artisan nous-même. Chaque année on réfléchit pour faire une collection sur le thème de la Polynésie."

Disons-le, c’est la fève du samedi soir. Un tube qui, chaque année, offre aux palais et aux gourmets un objet de souvenir pour passer, une année de roi.