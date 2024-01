Des travaux sur la route, attention aux bouchons

Une rentrée avec des travaux sur les routes de Tahiti. À partir de ce 15 janvier, le pont de la Punaruu fera l'objet de travaux modifiant la circulation. Sur la côte Est, la route sera fermée, à certaines heures, au niveau du PK 43 à Hitia’a O Te Ra.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

La Direction de l'Equipement poursuit les travaux de réhabilitation du pont de la Punaruu, à Punaauia. Lundi, les agents débuteront le remplacement des appuis de l’ouvrage. Ce qui va impacter les conditions de circulation notamment dans le rond-point situé sous le pont. La voie extérieure du giratoire sera fermée.

Côté Papeete, la circulation sera ramenée sur une voie durant trois jours pendant la semaine du 15 au 20 janvier. Côté Paea, même circulation sur une voie pour la semaine du 22 au 27 janvier 2024.

Toujours à partir de lundi mais cette fois, sur la côte Est, la route sera fermée, à certaines heures, au niveau du PK 43 à Hitia’a O Te Ra. La Direction de l'Equipement poursuit les travaux de rectification du virage et de sécurisation du talus.

Les conditions météorologiques et les caractéristiques difficiles du site nécessitent de poursuivre les travaux dans la montagne avec une seconde période de fermeture partielle de la route, jusqu'au 15 mars.

Hors vacances scolaires, la route est fermée de 8h30 à 15h30 lundi, mardi et jeudi, et de 8h30 à 11h00 mercredi et vendredi. Pendant les congés scolaires de février 2024, du lundi 19 au vendredi 23 février, la route est fermée tous les jours de la semaine de 8h30 à 15h30. En dehors de ces plages horaires, ainsi que les week-end et jours fériés, la route est utilisable en mode alterné, comme cela est actuellement le cas.