Descente de police à Vaitavatava, un dealer présumé interpellé

La police a procédé à une intervention mardi 28 mai, dans le quartier de Vaitavatava. La brigade cynophile a également été mobilisée. Une personne a été interpellée.

L'URAIC (Unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile) avec un chien, au moins cinq fourgons et une vingtaine de policiers : Vaitavatava est passé au crible ce mardi en début d'après-midi. La police est à la recherche de stupéfiants et intervient dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic.

L'unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile (URAIC) était mobilisée, le 28 mai, à Vaitavatava. • ©Maruki Dury / Polynésie la 1ère

La gare routière de Vaitavatava est connue et reconnue comme étant un important point de deal sur Tahiti.

Plusieurs fourgons ont fait le tour du quartier. • ©Maruki Dury / Polynésie la 1ère

Un dealer présumé a été interpellé ce mardi. Les policiers ont précisé qu’ils mèneront régulièrement ce type d’opérations sur les différents lieux de la capitale, pour tenter d'endiguer le trafic de stupéfiants.