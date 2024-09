Disparition d'Orofara : une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte

Le lundi 16 septembre, le corps d'un jeune adolescent de 15 ans a été retrouvé à Mahina. Le procureur de la République annonce ce lundi qu'une information pour homicide volontaire a été ouverte.

Dans le cadre de la disparition du jeune Manoa à Mahina, une information judiciaire pour meurtre a été ouverte.

Le vendredi 13 septembre 2024, l'adolescent âgé de 15 ans quittait le domicile familial en début de soirée et ne donnait plus de nouvelles par la suite. Les recherches menées durant le week-end n'ont pas permis de le retrouver. C'est le lundi 16 septembre, un corps sans vie était découvert en contrebas de la pointe Tapahi à Mahina. Une autopsie a été réalisée permettant au médecin légiste de conclure que le décès de la victime n'apparaissait pas d'origine accidentelle ni suicidaire.

Les investigations et les recoupements d'information ont permis d'identifier deux suspects âgés de 15 ans et 17 ans. Ils ont été interpellés le lundi 23 septembre. Il s'agit de deux frères résidant également à Mahina. Leurs casiers judiciaires ne présentent aucune condamnation.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, "les deux suspects et Manoa se sont retrouvés sur les lieux des faits le vendredi 13 septembre, où Manoa a reçu des coups violents, notamment à la tête, qui ont entraîné son décès" indique le communiqué du Procureur de la République.

"Le corps de la victime paraît avoir ensuite été basculé par-dessus le muret en direct des falaises" Solène Belaouar - Procureur de la République Communiqué

La procureur précise qu'"il n'existe aucun élément en faveur d'un lien avec un trafic de produits de stupéfiants." Les deux suspects de 15 et 17 ans sont présentés ce lundi après-midi devant un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. La famille dont les parents, était au tribunal en début d'après-midi. Une famille sous le choc pour qui les premières pensées vont aux proches du défunt.

Dans le quartier, il était connu que les deux frères et la victime ne s'entendaient pas. Selon nos informations, il semblerait que les adolelescents se soient rencontrés il y a peu et réunis autour de leur passion pour les vélos électriques. Une passion qui serait à l'origine du drame, selon les premiers éléments de l'enquête qui pourrait déterminer si les faits étaient prémédités ou non.

Avec communiqué du Procureur de la République