Djeun's en action ou l'inclusion par le sport

Partager :

Comment occuper la jeunesse, et surtout comment la sensibiliser sur des thèmes d’actualité comme les méfaits de la drogue, de l’alcool, ou encore les dangers d’une sexualité non protégée. A Punaauia, on organise le mercredi Djeun's en Action.

HL / HY •

La 2ème édition de djeun's en action de la commune de Punaauia, s’est déroulée au Parc Taapuna hier, mardi 8 mars. Mais cette fois, l’évènement était axé sur l’inclusion par le sport, en partenariat avec la Fédération Polynésienne des Sports Adaptés et Handisport. Djeun's en action 02 • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère On écoute Vanessa Teriiti, elle est interrogée par Hubert Liao.

Partager :