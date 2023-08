Du cannabis pour soigner les maladies de peau ?

Pere souffre de psoriasis depuis cinq ans. Cette maladie de peau provoque des plaques rouges recouvertes de peaux mortes sur les mains, les coudes, les genoux, le visage ou le cuir chevelu... Un mal qu'elle n'arrivait pas à soigner et qu'elle avait du mal à assumer en public.

Ça provoque beaucoup de démangeaisons et de plaies. Quand j'étais à l'école ce n'était pas facile avec les autres élèves.

Pere a essayé plusieurs traitements dermatologiques sans aucun résultat, jusqu'au jour où elle a découvert le cannabis thérapeutique. En deux semaines, elle a enfin réussi à soulager ses démangeaisons et soigner ses plaies.

J'ai commencé à utiliser ça parce-que les produits dermatologiques ne marchaient pas efficacement. Depuis, j'ai beaucoup plus de résultats. J'avais des plaques énormes ! Et en une nuit, je n'avais plus du tout mal.