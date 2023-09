Du sursis requis contre Jean-Paul Théron

Après 7 renvois, Dr Jean-Paul Théron a été jugé ce matin par le tribunal correctionnel pour violence aggravée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a nié les faits.

La 8ème convocation du Dr Théron était la bonne. La justice lui reprochait des violences aggravées sur un clerc d’huissier et d’avoir commis des outrages sur un gendarme. Les faits se sont déroulés en septembre 2021, en pleine crise covid.

Et ce contexte a occupé une bonne partie des débats. C’est tout de noir vêtu que le docteur Jean-Paul Théron s’est expliqué à la barre du tribunal correctionnel. Et tout au long du procès, il a nié avoir envoyé un plateau en fonte sur le clerc d’huissier venu lui apporter une convocation de la Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, pendant ses consultations à son domicile.

« je ne m’attendais pas à ce que la situation du clerc d’huissier soit à un tel niveau de souffrance, c’est quelque chose que je n’ai pas anticipé car depuis le départ, j’avais l’impression que j’avais quand même fait mon travail, d’avoir été honnête, intègre, dévoué jusqu’au bout »

Le clerc d’huissier avait tenté toute la journée de joindre Jean-Paul Theron mais en vain. Il s’est donc présenté à son appartement situé à Arue, le 16 septembre 2021, un peu avant 19h. Il ne pensait pas l’interrompre pendant ses consultations car il était torse nu et vêtu d’un simple short. Le médecin s’est rapidement emporté, « il m’a traité de voyou, de délinquant » et lui aurait alors envoyé un dessous de plat en fonte qui a atteint le clerc d’huissier au bras, ce qui lui a valu dix jours d'ITT. « Quand je lui ai montré ma blessure, il m’a dit tu en veux une autre ».

Maitre Cross, l’un des avocats de Théron considèrequ’en septembre 2021, au plus fort de la crise sanitaire, l’heure n’était pas aux convocations disciplinaires alors que

maître Teremoana Hellec, avocat du Conseil de l’ordre des médecins rappelle que les praticiens ne sont pas au-dessus des lois.

Taote Théron devrait être décoré plutôt qu’être trainé devant les tribunaux

Une dizaine de témoins ont défilé à la barre du tribunal correctionnel. Ils n’avaient pas tous un rapport avec les faits, parmi eux Antony Géros. Le maire de Paea et président de l’Assemblée est revenu sur l’interpellation du médecin au centre manu iti « des images scandaleuses qui ont fait le tour du monde » . Un point de vue que ne partage pas maître François Mestre, avocat du clerc d’huissier qui estime que limiter cette affaire au seul contexte sanitaire tendu, c’est passer à côté du dossier « on est là simplement pour savoir si les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de l’infraction de violence volontaire commise avec deux circonstances aggravantes »

Suite aux dénégations de Jean-Paul Théron, le clerc d’huissier nous a confié, considérer avoir été blessé une seconde fois. Incapable, depuis les faits, d’exercer son métier, il a été licencié.

Tout le procès pour les avocats de la défense était basé sur le fait qu’il sauvait des vies

« J’étais dans un état d’épuisement physique » a rétorqué Dr Théron qui demandé au tribunal de lui accorder cette circonstance atténuante

Accusé d’avoir outragé une gendarmette, là aussi, Jean-Paul Théron a nié et compte porter plainte contre elle et contre l’ex procureur de la république Hervé Leroy qu’il accuse d’avoir « orchestré ce procès pour l’état et pour le pays »

Le médecin accuse le conseil de l’ordre des médecins d’être à l’origine de cette affaire, il exprime « la plus grande honte et la plus grande réprobation d’une institution qui devrait disparaitre ».

Enfin Dr Théron annonce qu’il déposera une plainte contre l’ancien procureur de la République, Hervé Leroy, qu’il rend responsable de ses ennuis judiciaires.

Délibéré le 10 octobre 2023