Élection Miss Tahiti : un tremplin pour les élèves du Lycée hôtelier

Ils sont étudiants en sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, et ont travaillé sur l'événement glamour de l'année. Vingt-deux élèves ont participé au service des boissons lors de l'élection de Miss Tahiti. Une belle formation pratique pour ces étudiants en fin de cursus, grâce à l'association Matareva, avenir et tradition.

Ce soir du 23 juin, dans les jardins de la mairie de Papeete, ils ne sont pas passés inaperçus. Tous vêtus de polo rouge ou blanc, les élèves du lycée hôtelier effectuaient le service à table uniquement pour la boisson. Une opportunité offerte par l’association de l’établissement, Matareva, avenir et tradition. Étudiants en Terminale ou BTS Ils sont étudiants, en fin de cursus scolaire ou toujours en apprentissage. Vingt-deux élèves du lycée hôtelier de Tahiti étaient en formation pratique. Leur tâche du soir : servir les boissons des convives et des clients. Depuis 15h00, ils s'attellent à leur tâche. Disposition des verts à table, des bouteilles, ils sont de vrais maîtres en la matière. Les élèves du lycée hôtelier en action • ©Polynésie la 1ère Une belle opportunité Pour nombre d'entre eux, cette opportunité est unique, alors, pas question de faire un faux pas. Maruhei et Madysson y participent pour la première fois. C'est la première fois, et nous sommes très contentes de participer à cet événement. Cela nous apporte de l'expérience, car c'est un grand événement qui a lieu tous les ans, cela peut nous apporter que de bonnes choses. Maruhei, élève en terminale STHR Les tables sont dressées, et prêtes à accueillir les dîneurs. Il y en a cinq cents. Pour les deux jeunes filles, cela représente beaucoup de stress, mais hors de question que le stress prenne le pas. Madisson et Maruhei, élèves en terminale STHR • ©Polynésie la 1ère Nous n'avons pas l'habitude de servir autant de personnes. Notre quota maximal c'était trente personnes. Alors ce soir, c'est un challenge, et nous ferons de notre mieux. Maruhei, élève en terminale STHR À leur côté pour les aiguiller ou les orienter, leur professeur principal. Huit ans que Mélanie Natua participe à ce rendez-vous de grande envergure. L'élection de Miss Tahiti arrive à la fin de formation de l'ensemble de nos apprenants au sein du lycée hôtelier. Cela fait huit ans, et on remercie le comité Miss Tahiti de faire confiance à l'association "Matareva, avenir et tradition" du lycée hôtelier. La formation pratique des élèves consiste à servir uniquement le service des boissons, la partie commercialisation sur l'ouverture d'une bouteille de champagne ou de vin, assister les convives sur les "softs". [...] Cela permet aux jeunes de mettre à profit les compétences qu'ils ont pu acquérir tout au long de l'année. Mélanie Natua, professeur certifiée en service et accueil au lycée hôtelier de Tahiti L'association Matareva pour financer les stages ERASMUS L'association Matareva, avenir et tradition a été créée il y a 25 ans, par les anciens enseignants de l'établissement. Tenue par les élèves, elle a pour vocation de permettre aux jeunes de financer une partie de leurs études. Pour remplir les caisses, les étudiants mènent des actions tout au long de l'année scolaire, ou répondent à des sollicitations comme l'élection de Miss Tahiti. Ils œuvreront également cette année pour l'élection de Mister Tahiti. Depuis l'an dernier, Matareva permet de faire rayonner nos jeunes à l'étranger. On a de la chance d'avoir deux étudiants qui ont ouvert les voies sur le Canada, grâce à un stage à Montréal. Grâce aux actions qu'ils ont menées tout au long de l'année, ils reçoivent un chèque qui leur permet de les aider au début de leur installation. Mélanie Natua, professeur certifiée en service et accueil au lycée hôtelier de Tahiti

