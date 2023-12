Fermeture exceptionnelle de tous les établissements scolaires à Tahiti, Moorea et aux Tuamotu Nord-Ouest

Suite aux fortes intempéries, les autorités locales ont décidé de fermer tous les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu Nord-ouest. Ce jeudi, plusieurs enfants sont restés bloqués à Mahaena de l'autre côté de la rivière, où le pont de Tefaiti a cédé. Plus de 250 maisons ont été inondées.

M.Gamblin avec communiqué •

Depuis mardi, Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies. La côte Est a été particulièrement touchée par les fortes pluies et les inondations, jeudi 7 décembre. À Mahaena, plusieurs familles se retrouvent coupées de tout après l’effondrement d’un pont ou de la route. Les rivières sont sorties de leur lit, les îles du Vent et les Tuamotu Nord-Ouest sont toujours en vigilance orange et les établissements scolaires sont fermés vendredi 8 décembre, sur décision des autorités locales.

16h35

En raison des fortes intempéries actuelles, les autorités locales ont pris la décision de fermer exceptionnellement tous les établissements scolaires des îles du Vent (Tahiti et Moorea-Maiao) et des Tuamotu Nord-Ouest (dans les communes de Rangiroa, Manihi et Arutua), demain, vendredi 8 décembre, pour des raisons de sécurité.

De plus, le Haut-commissaire demande aux maires de prendre toutes les mesures pour sécuriser les activités extérieures de loisirs y compris par arrêté municipal.

Les forces de sécurité, les communes, accompagnés par les services du Pays procèdent à la sécurisation des voies de circulation.

Une cellule d’information est ouverte au public au 444 210.

17h

En alerte depuis mardi 05 décembre suite au déclenchement d'une alerte orange, Pirae active son PC de crise, jeudi à 14h30. Les équipes opérationnelles de la commune sont intervenues suite à un épisode de fortes pluies sur son territoire vers 13h45 provoquant le débordement des caniveaux de la rue Tuterai Tane et entrainant une inondation partielle des écoles maternelle et élémentaire.

Les équipes de l’école en relation avec les pompiers de la ville ont appliqué les mesures prévues par le PPMS (plan particulier de mise en sureté) appliqué dans l’ensemble des établissements scolaires en cas de risque majeur.

17h20, consignes aux élèves dans les internats et à l'extérieur

À la suite des conditions météorologiques exceptionnelles et de la fermeture temporaire des établissements scolaires, les internes sont priés de demeurer à l'internat, où des mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer leur sécurité par les équipes d'encadrement. À ce stade, il est prévu qu’ils quittent l’internat vendredi aux horaires habituels.

En revanche, les élèves externes et demi-pensionnaires sont priés de rester chez eux pendant cette période.

Les autorités demandent aux parents de prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leurs enfants et encouragent autant que possible le recours au télétravail et le report de tous les déplacements non essentiels.

Les services de garderie resteront ouverts pour répondre aux besoins des parents qui n’auront pas d’autres solutions.

18h30

Plus de 250 maisons ont été inondées notamment dans les communes de Hitia’a o Te Ra, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Deux ponts ont cédé à Hitia’a o Te Ra.

Les mairies ont organisé des reconnaissances sur le terrain, réalisées par les sapeurs pompiers et les agents de la police municipale.

La vigilance orange est toujours en cours aux îles du Vent et aux Tuamotu Nord-Ouest

Le Haut-commissaire de la République appelle chaque citoyen à la prudence et à la vigilance, notamment les personnes habitant à proximité des cours d'eau et des zones exposées.

Le Haut-commissaire de la République remercie l’ensemble des acteurs de l’Etat, du Pays et des communes actuellement engagés pour porter secours à la population et rétablir les voies de circulation ainsi que les réseaux en vue d’un retour à une situation normale.

Cours annulés à l'UPF et au conservatoire

L'université de la Polynésie sera également fermée ainsi que le conservatoire. Te Fare upa rau annule tous les cours des sections traditionnelle, classique et des arts de la scène et les activités prévues (audition, spectacle) pour la journée du vendredi 8 décembre 2023. Dans son communiqué, la direction du conservatoire annonce qu'un point de situation sera fait dans la journée sur la continuation ou non des programmes prévus samedi 9 décembre (examens, répétition générale du Gala).

État de catastrophe naturelle

Un recensement de la population sera effectué dès demain par les agents de la DSFE et l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté vendredi, a annoncé le président du Pays sur TNTV, pour faciliter les démarches auprès des assurances. Les services techniques sont à pied d'œuvre pour dégager et évacuer les routes du mieux qu'ils peuvent tandis que les foyers sont toujours menacés près des rivières.