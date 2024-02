FIFO : la journée des scolaires annulée lundi à cause de la dépression

Alors que la 21ème édition du FIFO s’ouvre ce vendredi 2 février avec des diffusions gratuites de court-métrages, le festival est bousculé par la potentielle dépression annoncée pour lundi. La programmation scolaire du lundi 5 février est annulée.

Communiqué du FIFO (mise en ligne : Mereini Gamblin) •

Suite aux prévisions météo et l'approche d'une potentielle dépression dès dimanche, la direction générale de l'éducation et des enseignements suspend les sorties et voyages scolaires pour les journées du lundi 5 et mardi 6 février 2024 pour les archipels de la Société et des Australes.

De fait, les organisateurs du festival international du film océanien sont contraints d'annuler la programmation scolaire de lundi, à savoir :

Les projections dans les théâtres : les établissements ayant prévu de participer aux projections le lundi 5 février sont invités à se réinscrire pour le reste de la semaine.

Les ateliers prévus pour le lundi 5 février sont également annulés. Le FIFO les reprogramme pour les samedi 10 et dimanche 11 février 2024. Les personnes souhaitant participer aux autres ateliers pour le reste de la semaine ont toujours la possibilité de s’inscrire.

Le village sera fermé au public scolaire lundi 5 février. La maison de la culture reste ouverte aux heures habituelles.

La soirée spéciale du Doc Edge, du lundi 5 février prévue à 18H est maintenue.

Le reste de la semaine

La programmation de mardi et du reste de la semaine reste à ce jour inchangée, le programme du FIFO sera ajusté en temps réel selon l'évolution des annonces météorologiques.

La gratuité reste applicable toute la semaine (jusqu’à dimanche 11) pour les moins de 26 ans, nous invitons les enseignants, les parents et les étudiants à venir au FIFO de mardi à dimanche.

La billetterie du FIFO

La billetterie située à côté du Grand Théâtre est ouverte aux horaires habituels pour vous accueillir lundi 5 février, de 8h à 19h.