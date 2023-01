Football : Tahiti troisième au Championnat d'Océanie U17

Définitivement éliminée de la phase qualificative de la zone Océanie pour la Coupe du monde U17, la sélection tahitienne décroche tout de même la troisième place du championnat. Tahiti l'emporte 3 à 0 contre Fidji.

MG •

Leur rêve de Coupe du monde de la Fifa U17 2023 est désormais loin, mais la sélection tahitienne des moins de 17 ans décroche tout de même la troisième place du Championnat des confédérations de football d'Océanie.

Après trois premières victoires contre le Vanuatu (2-1), les îles Cook (6-0) puis les Tonga (5-0), les Tahitiens sont battus par les Calédoniens en demi-finale, le 25 janvier dernier, 3 buts à 2. Ils ne participeront donc pas à la Coupe du monde prévue au Pérou en novembre.

Fierté

Mais les jeunes champions n'ont rien lâché et affronté l'équipe de Fidji avec ardeur le 28 janvier. Après une première mi-temps "compliquée", les Tama Ura ont "mieux posé le jeu en seconde période et marqué", décrit l'entraîneur tahitien, Raiarii Golhen. Grâce aux buts de Vaitea Seguy (51'), Titouan Guillemant (36') et Ariiheivarau Tama (68′), Tahiti score un 3-0 contre Fidji.

"Je suis très fier de l'équipe. On aurait aimé aller en finale mais on est tombés face à une belle équipe de Calédonie pour la demi-finale. Mais on est contents de la troisième place", confie le coach.