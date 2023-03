Général Lionel Lavergne, nouveau patron de la gendarmerie d'Outre-mer

C'est un homme d'action et surtout très expérimenté, qui vient de prendre le commandement de la gendarmerie d'outre-mer. Ancien patron du Groupe de sécurité de la présidence de la République, le Général Lionel Lavergne succède au général de corps des armées André Petillot, nommé mi-janvier major général de la Gendarmerie nationale.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec Gervais Nitcheu •

Agé de 57 ans, le Général Lionel Lavergne est un ancien élève de Saint-Cyr. Il débute sa carrière en 1992 comme commandant du peloton d’intervention à l’escadron de gendarmerie mobile de Châteauroux pour ensuite rejoindre le commandement de la compagnie de Libourne. A la suite de quoi, il deviendra adjoint puis commandant de l’escadron parachutiste d’intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN).

En 2004, il est diplômé de l' École de guerre et rejoint l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN), avant de devenir commandant en second du GIGN (Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale). Affecté à la DGGN en tant que chef de l’unité de coordination des forces d’intervention, il prend le commandement du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse entre 2009 et 2012.

En 2014, il rejoint le détachement du groupe de sécurité de la Présidence de la République comme adjoint et prend son commandement en 2017 comme colonel et général. Depuis 2019, le Général Lionel Lavergne était adjoint au directeur des opérations et de l’emploi.

Lutte contre les stupéfiants, les violences intra-familiales...



Cette nomination du Général Lionel Lavergne à la tête du commandement de la gendarmerie fait suite au départ du Général André Petillot, nommé mi- janvier lors du Conseil des Ministres major général de la Gendarmerie nationale. Le Général Lionel Lavergne aura désormais sous son commandement près de 4.000 gendarmes départementaux en poste permanent dans les Outre-mer.

L'homme s'est confié en exclusivité à Gervais Nitcheu, à quelques de sa première visite en outre-mer, à Mayotte. Lutte contre les stupéfiants, les violences intra-familiales, contre l'environnement... Le Général Lionel Lavergne est revenu sur les mesures qu’il compte prendre en Polynésie.