Grand Pavois : une exposition réussie pour des étudiants de Raiatea

Ils étaient 18 lycéens de Raiatea en classe de BTS négociation, digitalisation et relation clients, à avoir fait le déplacement à l'évènement du Grand Pavois, un des plus grands salons nautiques d'Europe. Ils sont revenus cette semaine aux îles sous le vent. Durant ce voyage scolaire, certains d'entre eux avaient une mission dans le cadre de leur première année d'études supérieures. Il fallait faire la promotion et vendre deux produits phares du fenua : la vanille et la perle noire.

Le pari est osé : négocier et vendre les produits polynésiens. Le pari n'est pas simple à tenir. Roan, étudiant polynésien en BTS est parvenu à convaincre Yvan, un restaurateur de métropole, d'acheter de la vanille de Tahaa. La livraison a lieu juste avant que ne débute le service du soir. Car le patron, même s'il connaît bien le produit, est séduit par sa provenance. Pour lui, la vanille de Tahaa est un excellent produit, de par ses notes caramélisées. Pour un prix identique, le restaurateur estime que cette vanille a plus de saveur. Alors comme une évidence, sur la carte de son bistro ce soir y figure de la crème vanillée. Le même jour, Aimeo et Manihi, étudiants en BTS, vont à la rencontre de Johanna. Elle est bijoutière dans le vieux La Rochelle. Autre produit phare de la Polynésie, la perle noire. Il faut donc appliquer la bonne méthode de vente. Johanna les recevra pendant une bonne demi-heure, le contact est établi et la commerçante a même des idées. Pour elle, il peut y avoir une demande à la Rochelle pour les perles de culture de Tahiti. Elle affirme que les hommes aussi sont très séduits par ce produit, surtout en bracelet. Au Grand Pavois, quinze des dix-huit jeunes lycéens n'avaient jamais pris l'avion. Ils sont partis de Raiatea pour cette belle aventure de vie. Un pari réussi par rapport à leur formation, mais pas seulement, puisque ce voyage a permit de créer et renforcer les liens entre ces étudiants. Cette initiative du lycée des îles sous le vent est le symbole d'une Polynésie qui va de l'avant, qui ne reste pas les bras croisés. Qui séduit et surtout qui agit.

