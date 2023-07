Grève chez Air Tahiti Nui : 200 lits de camp installés pour les touristes bloqués

Deux syndicats de personnel navigant (PNC) poursuivent actuellement leur mouvement de grève. Près de six cents passagers se sont retrouvés bloqués depuis le début du mouvement mardi, soit autant de voyageurs qu’il faut reloger en pleine saison haute. Alors la compagnie a déclenché son plan d’urgence en installant des lits de camp dans l'immeuble Tua Rata et à l'aéroport.

MG •

Une centaine de lits de fortune installés depuis samedi au siège social d’Air Tahiti Nui, immeuble Tua Rata. Ils ont été disposés dans le hall et les bureaux, avec douche, toilettes et wifi à disposition ou encore devant la cafétéria, où des repas sont également proposés. Une autre centaine de lits sont redéployés chaque soir à l'étage de l’aéroport.

Plan d'urgence

Ces lits picots n’ont pas encore été utilisés selon la direction, mais ils risquent de l’être bientôt. Ce dimanche 9 juillet, le premier vol pour Paris est annulé et trois cents passagers locaux et étrangers sont concernés. Jusqu'à aujourd'hui, la compagnie avait fait tout son possible pour maintenir ces rotations. Mais elle a fini par activer son plan d'urgence.

“Là, le vol de Paris ne va pas pouvoir se faire, on travaille sur des solutions [d'hébergement] et d'affrètement” regrette Michel Monvoisin, PDG d'ATN.

Des lits également installés au cinquième étage dans le hall et les bureaux. • ©H.Liao / Polynésie la 1ère

Il s'agit du septième vol annulé au départ de Papeete depuis mardi. Parmi les passagers concernés, nous en avons rencontré quelques-uns à l'enregistrement international de l'aéroport dimanche matin. Ces touristes devaient déjà repartir en Nouvelle-Zélande : ils ont pû être embarqués dans l'avion de la compagnie Aircalin, affrété spécialement pour combler le manque de personnel navigant.

“Niveau communication, c’était pas fou-fou ! Tous les jours j’allais à la réception, je demandais ce qui se passait (...). Finalement, on a eu un mail pour nous dire qu'on prenait le charter par Aircalin ce matin à 10 heures”, explique Jim, résident de Nouvelle-Zélande.

Hébergements saturés

Alors que les chambres d’hôtel et les airbnb commencent à manquer en pleine saison haute, la cellule de crise de la compagnie et les employés volontaires se mobilisent coûte que coûte pour reloger les touristes. Certains en ont même accueilli chez eux, en témoigne Chris, un autre touriste dans la file d'attente.

"Notre vol d'hier matin a été annulé donc on a du rester une nuit de plus et là, on prend un autre avion. On a dormi chez quelqu'un de la compagnie !"

La direction d’Air Tahiti Nui a eu un premier retour des syndicats aujourd'hui concernant la dernière proposition faite. Le PDG Michel Monvoisin affirme que le président du Pays Moetai Brotherson suit l'affaire de près. Les négociations devraient se poursuivre la semaine prochaine.

Pour suivre l'actualité sur la grève, rendez-vous sur le site internet de la compagnie.