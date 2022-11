Grève dans l'éducation : plusieurs centaines de manifestants dans la rue

À l'appel du syndicat STIP AEP UNSA, les personnels de l'éducation ont cessé le travail, aujourd'hui, dans les écoles. Ils ont défilé dans les rues de Papeete puis ont fait un sit-in devant leur ministère de tutelle.

Des enseignants, des psychologues n'étaient dans les écoles aujourd'hui, mais dans la rue. Ils ont répondu à l'appel à la grève du syndicat STIP AEP UNSA Education. Ils étaient 300 selon l'estimation de la Police nationale.

Ils dénoncent la répartition des 108 heures hors classe prévues dans la réforme du rythme scolaire des élèves. " Nous ne pouvons pas rester silencieux, je pense que c'est aussi le but de la manifestation, c'est de se faire entendre et de favoriser les rencontres et les discussions " a déclaré Diana Yieng Kow, déléguée STIP-AEP & UNSA.

Aucune négociation n'a eu lieu pendant la période de préavis entre le syndicat et Christelle Lehartel. Lors de la réunion qui se tient, aujourd'hui, Diana Yieng Kow entend expliquer à la ministre de l'Education, " ce qui se passe sur le terrain ".

Rencontre entre le STIP AEP UNSA Education et Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation. • ©Aiata Tarahu

Suite à cette grève de 24h, plusieurs maires ont pris des arrêtés pour fermer des écoles.