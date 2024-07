Handisport : La sélection para va'a a besoin de fonds pour participer aux championnats du monde

La fédération polynésienne des sports adaptés et handisports en appelle aux dons pour faire partir ses huit rameurs aux championnats du monde de vitesse va’a, prévus du 13 au 24 août à Hawaii.

Alors que les championnats sont prévus dans moins d'un mois, dans la ville de Hilo à Big Island, la fédération manque encore de fonds pour le départ de son équipe para va'a. Cette sélection inclut huit rameurs dont trois femmes et cinq hommes, dans la catégories élite.

Il reste un peu moins de quinze jours, et c'est vrai qu'on n'a pas tous les fonds directement disponibles, donc il faut avancer, il faut payer les transports sur place, les réservations etc., c'est un budget et on a besoin de sous pour boucler les réservations de manière à arriver là-bas dans de bonnes conditions. Jérémie Lefort, directeur par intérim de la fédération polynésienne de sports adaptés et handisports.

Une tombola est d'ores et déjà en cours, au prix de 1 000 Fcfp le ticket, avec notamment une pirogue de chez Are à gagner parmi de nombreux autres lots. La fédération organise également un concert caritatif à la brasserie Hoa le 27 juillet, à 1 500 Fcfp la place, où des artistes reconnus se produiront tels que Aremistic, Manuhei Tehahe de Rehesound ainsi que des percussions, le groupe de danse Ātoroira'i et DJ Tommy Driker.

La fondation Anavai a ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir le projet.

C'est important pour eux parce-que, au-delà de leur handicap, ils veulent montrer à tout le monde leur passion du sport pour la pirogue, celle de la Polynésie lors de ces championnats du monde mais également montrer que malgré un handicap on peut faire de belles choses. Jérémie Lefort, directeur par intérim de la fédération polynésienne de sports adaptés et handisports.

Les championnats du monde sont organisés par la fédération internationale de va’a. Il verra toutes les catégories s’affronter, du V1 hommes et femmes aux para va’a dont le V6 de Tahiti. C'est un budget "mais on se démène pour répondre à la volonté de nos rameurs. Il y en a deux à Tubuai que je salue, qui participeront en V6 et en V1 dans leur catégorie respective" précise le directeur par intérim.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page facebook de la fédération ou par téléphone au 87 75 15 27. Des tickets sont en vente dans les locaux de l'association Te Niu o te Huma à la DGEE de Fare Ute.