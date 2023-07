Hitia'a : route barrée n'arrête pas les usagers...

Le temps pluvieux a provoqué un éboulement vendredi 28 juillet du côté de Hitia'a. La route a été barrée jusqu'à nouvel ordre pour prévenir tout risque supplémentaire, obligeant les automobilistes à passer par la côte ouest. Un sacré détour pour les usagers, qui préfèrent forcer le passage pour certains...

H.Tahiata / M.Gamblin •

"On va faire comme d'autres : on va essayer de passer !" Cet automobiliste doit se rendre à Toahotu. Après une heure de route, il tombe sur le barrage à Hitia'a et doit faire demi-tour...Très peu pour lui. "Ça ne nous dit rien de faire le tour de l'île pour aller à Toahotu" commente-t-il. Le monsieur compte bien passer les barrières et traverser le barrage par la voie la plus dégagée. "Il y a une chaussée où il y a des éboulis, l'autre voie est libre" nous fait-il remarquer.

Les barrages bloquent l'accès des deux côtés, à environ 150 mètres de lieu de l’éboulement. • ©H.Tahiata / Polynésie la 1ère

Les agents d'EDT ainsi que les équipes de la direction de l’équipement sont effectivement intervenus vendredi, juste après l'éboulement pour retirer le câble électrique et déblayer une partie de la route. Mais les autorités compétentes ont décidé de bloquer la route jusqu'à nouvel ordre pour prévenir de nouveaux glissements de terrain dus à l’instabilité du talus.

Le tronc à bien été coupé et une partie de la route est dégagée pour le moment. Mais rien n'empêche un nouvel éboulement. • ©H.Tahiata / Polynésie la 1ère

La route est donc barrée des deux côtés à 150 mètres de l'arbre tombé, contraignant les usagers à faire le tour par la côte ouest. Mais cela n'arrange pas les automobilistes : "On pensait que la route avait déjà été dégagée !" pointe l'un d'entre eux. Certains vont jusqu'à déplacer les plots pour se frayer un chemin, à l'abri du regard des gendarmes déjà partis à ce moment-là.

Pour rappel, "le laboratoire des travaux publics est sur place pour effectuer les sondages qui permettront de planifier une purge du talus qui n’interviendra pas avant le début de la semaine prochaine." Il est donc demandé aux usagers de "prendre leurs dispositions s'ils habitent au-delà du PK 44 de la côte est, et de passer par la côte ouest jusqu’à ce que la route soit sécurisée."