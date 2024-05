HOMMAGE. Le lycée Diadème honore la mémoire de son élève tragiquement disparu

Ce mardi, le lycée Diadème a rendu hommage à l'un de ses élèves, Taratua Tehaamoana, renversé par une voiture le 3 mai dernier, alors qu'il se rendait à l'école à pieds.

Un lycée choqué et endeuillé... Élèves, camarades, amis, et personnel : plus de 2000 personnes se sont réunies mardi 7 mai, pour un instant de cohésion en mémoire à Taratua Tehaamoana. Inscrit en 1MVA, le jeune homme a été mortellement fauché par une voiture vendredi 3 mai, à quelques mètres de son lycée.

Les cours ont été suspendus vers 9 heures, pour accueillir la cérémonie, ouverte avec un message du proviseur. Une minute de silence a été observée suivi de chants d'adieu...un moment fort en émotion.

Un "arbre du souvenir" couvert de mots d'amour se dresse désormais dans la cour du lycée.