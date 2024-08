Jour J moins 1 avant la rentrée, l'école Sainte-Thérèse à l'heure des nouveaux rythmes scolaires

Des milliers d’élèves vont reprendre le chemin de l’école cette semaine. Quelque 48 400 élèves sont attendus dans le public, contre environ 5500 dans le privé. Justement l’école élémentaire catholique Sainte-Thérèse doit accueillir 350 élèves qui sont soumis désormais aux nouveaux rythmes scolaires. A ce titre, tout est fait pour les accueillir comme il se doit.

Depuis quelques jours, les arbres sont abattus en centre-ville par mesure de sécurité. La cour de l’école Sainte-Thérèse abrite plusieurs espèces. Ici, les arbres sont bichonnés par Lise, qui s'occupe par ailleurs de plein d'autres choses : "nettoyer toutes les salles ou donner un coup de main à la cantine".

Nettoyage de la cour obligatoire. • ©Polynésie la 1ère

Devant le bureau de la directrice, Emmanuelle vient inscrire ses 2 enfants pour la rentrée. "Je reviens de France, donc je n'ai pas pu prévoir en avance parce que je j'étais pas sur le territoire. Et avec toutes les demandes de dérogation qu'il faut faire à gauche et à droite, là au moins dans le privé j'ai eu plus de facilité", explique cette maman.

A l’opposé du bureau de la directrice, Vanessa déballe ses cartons. Cette maîtresse d'une classe de CP va accueillir une vingtaine d’élèves, tout doit être prêt pour mardi. "Des cahiers, des crayons, des feutres, de la pâte à modeler, et je n'ai pas fini d'ouvrir les autres encore ! [Vous en avez pour la journée ?] Le week-end on devrait dire !", lâche l'institutrice, "il va y avoir des modifications...les horaires ont changé, donc moins de temps d'enseignement, donc inévitablement il va falloir remanier un peu pour offrir la qualité d'enseignement avec moins de temps".

Pour les activités physiques, c'est parfait. • ©Polynésie la 1ère

Mais à Sainte-Thérèse, les nouveaux rythmes scolaires sont réglés comme du papier à musique explique Tina Mara, responsable de l’école élémentaire. "Ce n'est pas un bouleversement au contraire, les enseignants sont là, au taquet, les parents peuvent déposer leurs enfants à 7 heures. Ensuite nous proposons des activités pédagogiques complémentaires à 7h20. Puis on commence la classe à 8 heures pour finir à 14h30. Pour ceux qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants à 14h30, nous proposons des activités. On appelle ça des fans clubs, [avec] des séances en expression corporelle, en langues : anglais, espagnol, des activités sportives, du théâtre", détaille Tina. Sans oublier l'apprentissage du mandarin.

Après 15h30, les activités périscolaires prennent le relais jusqu’à 17h pour les parents qui n'ont pas le temps de surveiller les devoirs à la maison.



Et la journée de ce lundi est consacrée à la rentrée des enseignants.

Le reportage de Titaua Doom :