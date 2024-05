Jours fériés : pourquoi la plupart des commerçants restent fermés

Qu'on soit étudiant ou salarié, le mois de mai est toujours apprécié pour ses jours fériés. En 2024, il en compte quatre, dont ce lundi de Pentecôte. En revanche, pour les quelque 500 commerçants de la ville, ces jours fériés sont synonymes de baisse de chiffre d’affaires...

Pour les commerçants de Papeete, le mois de mai n’est pas si joli : avec quatre jours fériés qui tombent en pleine semaine et le manque à gagner qui est en résulte, c’est un vrai dilemme : Ouvrir ou rester fermé ! "Ici, à Poke bar, on était fermé tout simplement parce-que, en ville, tout est fermé. Pour nous c'est une perte, parce-qu'il n'y aura personne" rapporte Heilani Poirot, vendeuse dans un bar/restaurant du centre Vaima.

Un peu plus loin, Poevai Tatoa, qui travaille dans une boutique de vêtements, explique que le magasin choisit de rester ouvert certains jours fériés, si ça vaut le coup. "On était ouvert le mercredi 8 mai. Cela s'est très bien passé, on a eu du monde. Il y a des jours où on reste ouvert, s'il y a des bateaux de croisière qui arrivent, on ouvre pour eux."

Des salariés payés doublés, pas bon pour les commerçants

Rester ouvert, pourrait-ce être la solution pour faire face à la crise ? Pas forcément... "Si on prend un salarié un jour férié, on est obligés de payer beaucoup plus, on le paye le double. Donc on ne peut pas se permettre de payer plus de charges juste à cause de ça. Les commerçants ferment les jours fériés, parce-que ça nous coûte plus cher et on ne fait pas plus de chiffres d'affaires", témoigne Dany Dana, commerçant de Papeete.

Que faire alors ? L’association des commerçants de Papeete espère que son événement Papeete Market Street, organisé plusieurs fois par an sur le front de mer, puisse permettre de combler la perte des jours fériés. "Papeete Market Street, permet d'animer la ville et faire venir le monde en dehors des jours fériés. Cela permet de redynamiser et d'amener de la clientèle pour la perte des jours fériés", confie Soumia Handachy, présidente de l’association.

Pour certains commerçants de Papeete, les pertes peuvent aller jusqu'à 30% en moyenne, pendant le mois de mai.

Les jours fériés de 2024 en Polynésie