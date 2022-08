L'affaire Radio Tefana renvoyée au 27 février 2023

Le procès Radio Tefana est reporté pour la cinquième fois. Il se tiendra finalement le 27 février 2023 à 8h30. Selon la présidente du tribunal, de multiples procédures engagées ne permettent pas un procès équitable.

Polynésie la 1ère (MLSF), Nicolas Suire et Patrick Tsing Tsing •

C’est aussi l’objet de la demande de report formulée par les conseils juridiques d’Oscar Temaru. L’une des procédures concerne en l’occurrence l’enquête ouverte sur l'octroi de la protection fonctionnelle au maire en première instance puis en appel, et qui porte une "grave atteinte aux droits de la défense".

"Le parquet prend des mesures que ce soit à Paris, à Papeete, que ce soit le parquet général ou de première instance. Nous, de notre côté on a aucun moyen de contrôle, on ne peut pas savoir qui voit quoi, qui sait quoi. Ce qu'on sait est que les deux parquets agissent de concert aujourd'hui et qu'il n'y aucune raison que les pièces qui sont appréhendées dans le dossier de la protection fonctionnelle par le parquet de Paris ne soient pas communiquées au parquet de Papeete. Ce fait-là justifie le renvoi mais aussi une demande d'annulation de toute la poursuite", explique Maître Thibault Millet au micro de Nicolas Suire et Patrick Tsing Tsing.

Pour rappel, le leader indépendantiste ainsi que les avocats sont poursuivis dans le cadre de cette enquête pour recel de détournement de fonds public.