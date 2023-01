L'association des jeunes tahitiens fête ses 100 ans

L'AS JT anciennement "Tamarii Tahiti" est active depuis le 29 janvier 1923. Elle, dont les fondateurs ont beaucoup œuvré pour développer la pratique sportive en Polynésie, fête ses cent ans cette année.

LT / MG •

L'AS JT naît en 1921 sous le nom de "Tamarii Tahiti." Initiée par Paul Longomazino, l'association se compose d'un groupe de jeunes footballeurs de la ville. Elle est officialisée le 29 janvier 1923, lorsque le groupe devient une association sportive, et rebaptisée "l'AS des jeunes tahitiens" (AS JT) quelques années plus tard.

À l'origine, le football est la discipline première du club. Puis, le basket, le tennis, la boxe et l'athlétisme se sont ajoutés. Ce club et les anciens membres passionnés ont participé à faire évoluer la pratique sportive en Polynésie française, en témoigne Thierry Ariiotima, président de l'AS JT, qui dédie "une pensée forte vis-à-vis des anciens qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ont œuvré pour que l'on ait toutes ces infrastructures."

Pour son centenaire, l'AS JT est fièrement représentée par les nouveaux membres. • ©Polynésie la 1ère

Aujourd'hui, l'AS JT est fièrement représentée par les nouveaux athlètes et membres. Tous contribuent encore au développement du sport au fenua.

Un millier de personnes -personnalités, membres du club et sympathisants- étaient attendues ce dimanche pour fêter le centenaire de l'association.