Une nouvelle aventure à l'École de la Mission ! Avec le précieux soutien de Mme Hereana Le Mouchon, directrice de l'établissement, et des parents d'élèves de la classe de CM1B, Mesdames Amandine Chu et Revanui Puravet-Buillard, les élèves se lancent dans un projet pédagogique innovant de médiation avec les chevaux. Cette collaboration enrichissante est rendue possible grâce au partenariat avec Manahau Equi-coaching, dirigé par Jessica Deschamps

L'équicoaching, une technique de médiation avec le cheval, est souvent associée à des bienfaits pour les personnes en réinsertion ou porteuses de handicap. Cependant, cette approche novatrice va bien au-delà et peut être un outil puissant pour la connaissance de soi, la réalisation personnelle et le renforcement des liens sociaux. L'équicoaching à l'école de La Mission : un lien unique vers l'auto-découverte • ©Manahau Equi-coaching / École de La Mission

Récemment, les élèves de CM1 B ont eu l'opportunité de découvrir cette pratique dans le cadre d'un projet pédagogique captivant. Sur quatre séances, la classe a plongé dans une expérience unique, explorant des compétences essentielles telles que l'observation, l'adaptation et la collaboration. L'équicoaching à l'école de La Mission : un lien unique vers l'auto-découverte • ©Manahau Equi-coaching / École de La Mission

L'essence de l'équicoaching réside dans l'interaction avec l'animal, qui ne parle pas le même langage verbal que nous. Les élèves ont dû apprendre à canaliser leurs émotions et à s'adapter pour créer un lien avec le cheval. Cette immersion a révélé des résultats concluants : les enfants ont été extrêmement réceptifs, se sentant libres de jugement et naturellement motivés par le désir d'établir une connexion avec les chevaux.

Au cours de ce programme, les élèves ont exploré divers domaines, notamment : Le lien à l'autre Établir une relation avec le cheval et évoluer dans cette relation.

Développer l'empathie en prenant en compte les besoins de l'autre et en proposant de l'aide.

Collaborer avec les camarades en réalisant des exercices en groupe, où la communication et l'action collective sont essentielles pour obtenir une réponse immédiate du cheval. La connaissance de soi Prendre conscience du langage non verbal et de son impact, en comprenant le mode de communication des chevaux.

Maîtriser les émotions, essentielles dans la relation avec le cheval.- Expérimenter le respect des règles pour garantir la sécurité avec les chevaux.

Développer l'estime de soi et la confiance en soi en surmontant les peurs et en réussissant de nouveaux défis.

Se découvrir et apprendre à mieux se connaître à travers l'effet miroir offert par le cheval.

Apprendre à demander de l'aide, reconnaissant ainsi l'importance du soutien dans la progression personnelle. La réalisation Se fixer des objectifs et prendre les mesures nécessaires pour les atteindre.

Être proactif et autonome, les élèves devenant progressivement les acteurs principaux de leur propre apprentissage.

Sous la direction des enseignantes Amandine Chu et Revanui Puravet-Buillard, les élèves ont vécu une expérience inoubliable, soutenue par la collaboration de Manahau Equi-coaching. Ce projet, bien qu'exceptionnel, s'inscrit dans les besoins spécifiques des élèves, offrant une approche novatrice pour explorer le savoir-être et développer des compétences d'intelligence émotionnelle.

En conclusion, l'équicoaching représente bien plus qu'une simple activité de loisir ; c'est une expérience transformative qui éclaire le chemin vers la découverte de soi, la collaboration et la confiance en soi. Les effets positifs ressentis dès les premières séances laissent entrevoir un potentiel prometteur à long terme, tant sur le plan scolaire que dans la vie quotidienne des élèves.

