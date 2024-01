L'invifé café. Heinui Le Caill : une mission d'information pour améliorer le transport scolaire en Polynésie

Heinui Le Caill, rapporteur de la Mission d’information sur le transport scolaire en Polynésie française, explique que la consultation citoyenne lancée par l’Assemblée durera 3 mois. Les membres de la mission devront identifier les problèmes et proposer des solutions. Actuellement, une campagne est en cours, et des préoccupations telles que les retards, la sécurité dans les bus, la surcharge des véhicules sont évoquées.

Certains élus de l'Assemblée iront sur le terrain et faire le parcours de ces jeunes enfants qui prennent le bus entre 4h et 5h du matin. Nous, aussi, on va vivre ça avec eux et vivre les difficultés que subissent nos élèves.