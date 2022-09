L'invité café : Alain Bauer - 01/09/2022

L'invité café du jeudi 1er septembre est Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, New York et Shanghai.

JM / SD •

Le professeur en criminologie Alain Bauer, invité par le CNAM, donne deux conférences en fin de semaine sur les cyber-menaces et sur la gestion de crise globale. Ces interventions s’inscrivent dans un cycle de formation qui a pour but de donner aux polynésien les outils pour se défendre et se protéger sur internet. Du Dark web au simple web, les internautes sont de plus en plus la cible des hackers, ceux-ci s’attaque à des utilisateurs souvent peu informé voir pas du tout sensibilisé aux cyber-menaces. Alain Bauer, professeur en criminologie parlera et formera les inscrits sur les subtilités de l’outil qu’est internet, outil à double tranchant. Etant géographiquement éloignée, la Polynésie française n’est pas pour autant épargnée par l’évolution de la criminalité. Alain Bauer est interrogé en direct par Ibrahim Ahmed Azi :

