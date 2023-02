L'invitée café : Loyana Legall - 01/02/2023

L'invitée café du mercredi est Loyana Legall, directrice des affaires foncières.

Après avoir amorcé le processus d’attribution en mars dernier, le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch et le ministre de l’Agriculture en charge du Domaine, Tearii Te Moana Alpha ont procédé ce mercredi 1er à la Présidence, à la remise de 27 actes de cession, totalisant 100 terres au profit des familles originaires de Rurutu et Rimatara.

Très attendues et de longue date par les familles, ces titrements de terres sécurisent et scellent la légitimité des familles de ces îles dans leur droit foncier. Instaurée par la loi du pays n°2020-6 du 29 janvier 2020 visant à organiser le titrement de certaines terres sises à Rurutu et Rimatara

C'est une demande qui émane des familles des îles de Rurutu et Rimatara. Ils ont obtenu un titre de propriété en bonne et due forme.

Plus de 1500 terres sont attitrées sur l'île de Rurutu et 800 sur l'île de Rimatara. Certaines familles ont obtenu un titre de propriété.

Loyana Legall est interrogée en direct par Ibrahim Ahmed Hazi :

Loyana Legall est interrogée en direct par Carlos Natua :