L'uniforme adopté dans la plupart des collèges de Polynésie pour briser les barrières sociales

Le collège de Papara est l’un des rares, dans le public, à avoir refusé d’adopter l’uniforme. Et il s’agit du résultat d’un vote effectué entre le corps enseignant, les élèves et leurs parents.

Je serai contre le port de l'uniforme parce-que c'est mieux de s'habiller comme on veut, et non pas laver l'uniforme tous les soirs pour le mettre tous les jours.