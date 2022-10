L'UNSA rend hommage à Samuel Paty et condamne la violence dans les établissements scolaires

Des membres du syndicat majoritaire chez les enseignants de Polynésie, UNSA, ont déposé une gerbe ce vendredi matin au monument aux morts de Papeete. Un geste symbolique pour dénoncer toute forme de violence dans les établissements scolaires, d'ici et d'ailleurs.

ET/A.Tarahu •

Deux ans ans après l’assassinat du professeur Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, qui avait été assassiné par un terroriste pour avoir montré dans sa classe des caricatures publiées par Charlie Hebdo sur le prophète Mahomet, le syndicat UNSA Polynésie lui a rendu hommage ce vendredi 14 octobre.

Un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts, à Papeete. Mais au-delà du devoir de mémoire, les représentants syndicaux veulent interpeller sur la violence qui serait, au regard de l’actualité, en recrudescence. Ils s’inquiètent pour l’avenir.

Des enseignants se disent inquiets de la montée de la montée de la violence dans les établissements scolaires du fenua. • ©Polynésie la 1ère/AT

Pour Thierry, de l'Unsa, cet hommage est important car "Samuel Paty a défendu des valeurs comme la liberté d'expression, la laïcité. Il a tenté d'aiguiser l'esprit de ses élèves...Mais après les faits qui ont eu lieu au collège Henri Hiro, nous souhaitons dénoncer la violence et l'escalade de la violence dans les établissements scolaires. Il est important que ces derniers restent des sanctuaires d'apprentissage, des endroits où on puisse apprendre en paix...et pour les élèves, les parents, les enseignants et les personnels de l'Education".