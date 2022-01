L'UNSA soutient la grève dans l'Éducation nationale

Jeudi 13 janvier, une grève est prévue dans l'Éducation nationale, dans l'Hexagone. Un appel soutenu en Polynésie par l'UNSA Education PF. Le syndicat incite les personnels locaux à faire des " actions symboliques ".

Dans un communiqué, l’UNSA Éducation PF annonce soutenir l’appel à la grève du 13 janvier 2022 porté par sa Fédération nationale. L'organisation syndicale indique que " pleinement consciente que notre situation sanitaire n’est pas comparable à celle que subissent actuellement la Métropole et certains territoires d’Outre-Mer, l’UNSA Education PF n’a pas oublié la crise que la Polynésie a traversée à la rentrée 2021. Aussi, nous mesurons les difficultés rencontrées par les personnels qui, depuis deux ans, mobilisent toute leur énergie pour maintenir la continuité pédagogique et pour accueillir les élèves au sein des écoles, collèges et lycées ".

L'UNSA Education PF explique ne pas pouvoir " accepter que le gouvernement et le ministre BLANQUER viennent ajouter de la crise à la crise ", ni " accepter le mépris affiché pour les personnels par une communication médiatique qui prend le dessus sur l’information directe et la clarté des mesures à mettre en œuvre ", et encore moins " accepter le manque d’humilité et d’empathie, le décalage entre les annonces et la réalité du terrain ".

Le syndicat réclame plus de moyens pour faire fonctionner l'Éducation nationale, " en particulier par la création de postes en ayant recours aux listes complémentaires ".

Et pour montrer leur soutient à leurs collègues de l'Hexagone, en grève jeudi, " l’UNSA Education PF invite les personnels de Polynésie à montrer leur solidarité en soutenant l’appel national par des actions symboliques comme un message sur les portes, bureaux, badges, brassards ". Contacté, le syndicat nous a précisés que si certains personnels souhaitaient aller plus loin et cesser le travail, ils pourraient le faire.