La communauté protestante commémore l'arrivée de l'Évangile et annonce son soutien à Mario Banner

Dix paroisses étaient réunies à Mataiea le 5 mars pour commémorer l'arrivée de l'Évangile. Au cours des festivités, l'Église protestante mā'ohi a dénoncé un "complot" visant à déloger Mario Banner de son poste de directeur de la DTPN et s'est positionnée en sa faveur.

MG avec rédaction •

Pour commémorer l’évangélisation, dix paroisses de la côte ouest se sont réunies à Mataiea dimanche pour clore le week-end de célébrations.

Pérenniser la langue

Les jeunes avaient préparé des chants traditionnels et des lectures sur le thème des héros légendaires de leurs communes.

Il a fallu un mois de répétitions aux jeunes des dix paroisses de Faa’a à Teahupoo. Ces communes sont réparties en trois arrondissements : Teoropaa, Teva I Uta et Teva I Tai. « Je viens de la paroisse de Punaauia et je suis ici pour faire des rencontres avec les autres sections », indique Tohau Paro-Dexter. « C’est un bon moyen de nous reconnecter avec le Saint esprit et le Divin et d'améliorer la cohésion entre nous, les jeunes paroissiens et partager notre foi » ajouter Percy Neagle.

La langue tahitienne est toujours privilégiée par l’Église protestante mā'ohi pour les lectures et études bibliques. Que ce soit pour les événements ou pour l’école du dimanche, elle assume cette mission, comme à l’époque où le reo tahiti a été interdit durant un siècle. « C’est le seul moment où on peut leur parler en tahitien, à part à la maison où certains parents parlent encore reo mā'ohi », regrette François Pihaatae, président de l’église protestante mā'ohi.

Appel à soutenir Mario Banner

Par ailleurs, ce dernier a également annoncé son soutien à Mario Banner, directeur de la DTPN, au nom de l'Église protestante mā'ohi.

Elle dénonce un complot visant à le déloger de son poste et relaie une pétition en sa faveur. L'Église protestante donne rendez-vous aux sympathisants au siège, à Paofai, pour signer la pétition.

Pour rappel, Mario Banner a fait l'objet de plusieurs plaintes début février pour harcèlement moral au sein même de son service.