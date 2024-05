JUSTICE. La Fédération de Boxe de Polynésie française retrouve sa délégation de service public

La justice a tranché. La Fédération de Boxe de Polynésie Française, qui a été déchue de sa délégation de service publique, au détriment de la Polynesian Boxing Association, doit récupérer ses droits. Et la ministre des sports, Nahema Temarii, va devoir exécuter cette décision du tribunal administratif. Il reste encore plusieurs recours à analyser. Les explications dans cet article.

Nicolas Suire / Hubert Liao (mise en ligne: Kaline Lienard) •

La Fédération de Boxe de Polynésie Française (FPBF) rétablie par la justice comme étant celle qui doit être titulaire de la délégation de service public (DSP).

Un envoi à la mauvaise adresse email ?

L’avocat de celle-ci souligne des reproches infondés, formulés par la ministre des sports, à la fois sur le fonds et sur la forme, pour attribuer la délégation à l’autre fédération de boxe.

Maître Brice Dumas, l'avocat de la Fédération de Boxe de Polynésie Française argumente : "C'était une demande d'information qui, soi-disant, n'aurait pas été satisfaite. Sauf que la demande d'information qui avait été faite par le Pays à l'époque, auprès de la fédération, avait été adressée à une mauvaise adresse. C’est-à-dire à une adresse mail inexistante. Donc c'est sûr que la fédération, dans ces conditions, risquait difficilement de répondre au questionnement du Pays. Donc on voit bien, quand même, tout a été mis en œuvre, pour nuire à la fédération qui était titulaire de la délégation de service public, sans raison valable. Pour, sans doute, favoriser l'autre fédération qui s'est vue, elle, octroyer en un temps record, la délégation de service public."

La décision de justice du tribunal administratif qui rétablie les droits de la fédération de boxe de Polynésie française. • ©Polynésie La 1ère / Alvan Che Fat

Des irrégularités comptables ?

La ministre se défend en pointant du doigt des irrégularités comptables relevées par l’IJSPF avec un témoin. Nahema Temarii explique :

"On a dans un premier temps ce problème de justificatifs. Mais dans un second temps un témoignage, qui est intervenu, qui émanait de l'ancienne trésorière de la FPBF, et qui faisait état, notamment, d'inquiétude et d'interrogations de sa part."

Tauhiti Nena subit également les répercussions de cette décision de justice. Il a perdu la délégation de service public et même l'agrément de sa fédération. Pour autant, il ne se laisse pas démonter. Le président de la Polynesia Boxing Association affirme même : "En ce qui concerne l'erreur de droit qu'il y a eu, c'est certainement que quelques agents du service ont fait quelques erreurs. Il faut qu'ils régularisent leur travail, car sur le plan sportif, comme vous pouvez le voir, on est toujours présents. On est plus de 60 clubs affiliés."

La ministre a un mois pour rendre la délégation de service publique et un mois supplémentaire pour faire appel. Cette dernière dit devoir consulter ses équipes comptables avant de se décider.

Mais comme tous les quatre ans, la DSP doit être renouvelée. Dépôt des dossiers au mois de juin pour une décision à la fin de l'année.