La maire de Hiva Oa invitée par le président de la République pour la fête nationale

Joëlle Frébault a été invitée à participer au défilé du 14 juillet, par le président de la République en personne. L'année dernière, les habitants de la terre des hommes avaient offert un accueil exceptionnel à Emmanuel Macron. Séduit, il s'est engagé à défendre le dossier d'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'Unesco...

Fin juin, Joëlle Frébault a eu la très agréable surprise de recevoir une invitation du président de la République. Elle devrait se rendre à Paris lundi pour assister au défilé du 14 juillet au côté d'Emmanuel Macron.

Honorée de cette nouvelle, la maire de Hiva Oa "représentera l'archipel des Marquises et la Polynésie française" à Paris. Elle parle au nom de tous les Polynésiens :

On est vraiment contents. On pense que c'est parce qu'on l'a très bien reçu lorsqu'il est venu, il y a un an. Joëlle Frébault - maire de Hiva Oa

Lors de sa visite officielle du 24 au 27 juillet 2021, Emmanuel Macron s'était rendu aux Marquises. La petite île de Hiva Oa n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir au chef de l'Etat un accueil fort et chaleureux destiné à lui présenter l'étendue et la diversité de la richesse culturelle des Marquises.

Sept cents danseurs et musiciens en provenance des six principales îles de l'archipel ont convergé vers Atuona afin de proposer un spectacle riche et vivant, mettant à l'honneur les mythes et légendes de chaque île.

Cette puissante démonstration a manifestement ému et séduit Emmanuel Macron qui s'était alors engagé à défendre le dossier d'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Peut-être qu'il en sera question lors du déplacement de Joëlle Frébault à Paris la semaine prochaine...