La ministre de l'éducation répond aux parents d'élèves de Ua Pou

Ils avaient manifesté pour demander le remplacement d'un professeur absent et la réhabilitation de la cantine scolaire.

CM •

Les parents d'élèves du collège de Ua Pou ont été entendus par Christelle Lehartel, ministre de l'éducation.

Ils étaient descendus dans la rue lundi dernier pour manifester leur mécontentement suite à l'absence d'un professeur non remplacé depuis plus de quinze jours et pour demander à ce que les travaux de réfection de la cantine soient réalisés.

Le bâtiment date des années 70 et est en très mauvais état. Il y a des fuites lorsqu'il pleut et des étais ont été posés pour le soutenir.

Christelle Lehartel explique sur les ondes de Polynésie.1 que le traitement de ces deux dossier est en cours.

Un problème d'ordre administratif bloque le remplacement du professeur absent et si les crédits ont bien été alloués pour les travaux de la cantine, les matériaux tardent à être livrés.