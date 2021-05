Le cancer du sein dépisté par des chiens

Stéphane Ratinaud / Ismael Tahiata / Axelle Mésinèle •

Le chien est plus que jamais le meilleur ami de l'homme. En Polynésie, comme ça l'est dans d'autres pays, une expérience est actuellement menée sur la détection du cancer du sein par des chiens. Sur le territoire, c'est la société K9 Pacifique qui s'est lancée. Le centre technique d'odorologie dresse actuellement un berger allemand, né et élevé en Polynésie. Comment ça marche ? Les femmes portent des compresses pendant 8 heures. Ces compresses sont ensuite reniflées par le chien qui n'entre donc jamais en contact avec les patientes.

Eric Chantelin, de K9 Pacifique, explique qu'avec " cette méthode on pourra tester beaucoup plus de femmes, dans des conditions beaucoup plus faciles ", notamment les femmes des archipels éloignés puisqu'il ne sera plus nécessaire de se déplacer. Il n'est pas pour autant question de remplacer la mammographie.

La société K9 créée, il y a trois mois, attend la validation scientifique de cette expérience qu'elle présente, ce lundi 17 mai 2021, au pays. Par ailleurs, un berger malinois est lui, opérationnel pour la détection des stupéfiants.

