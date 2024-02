Le collège de Papara presque prêt pour le Heiva Taure'a

Le septième Heiva Taure'a est prévu du jeudi 7 au samedi 9 mars 2024 à To’atā. Treize collèges du territoire participent au concours, fruit d'un projet pédagogique culturel qui fait ses preuves depuis 2018. Cette année, Papara participe...et toutes les petites mains s'affairent !

Mereini Gamblin / Heipua Teuira / Mélissa Chongue •

Pandanus, fibre de coco et tissus sont étalés sur les tables des salles de classe du collège de Papara...on sent que le Heiva Taure'a approche à grands pas ! Les 56 collégiens de cet établissement présentent leur spectacle le 7 mars sur la mythique scène de To’atā. Alors ils ont profité de cette semaine de vacances pour peaufiner leur prestation et avancer sur la confection de leurs costumes. Les tenues devront s'accorder au thème : "Enfant lève-toi et réveille-toi ; Parent, transmet et passe le flambeau."

Toutes les petites mains s'affairent ! • ©Mélissa Chongue / Polynésie la 1ère

La cohésion s'éveille à travers ce projet à visée culturelle...l'équipe pédagogique mais aussi les parents et même d'anciens élèves sont mobilisés au côté des collégiens. Ensemble, toutes ces petites mains tressent, cousent, prennent les mesures ; Peu à peu les costumes se révèlent, en jaune, rouge, orange...le tissu est choisi dans l'un des trois tableaux pour la grande variation de couleurs qu'il permet.

Les penu et les instruments de musique sont de sortie. • ©Mélissa Chongue / Polynésie la 1ère

Dans les locaux du collège, les penu, to'ere et tambours sont de sortie. Les rythmes et les pas de danse résonnent à l'unisson, comme bientôt sur la grande scène. "C'est To’atā quand même !" s'émerveille Autimatea Mara, élève en troisième. Déjà danseuse, elle participe pour la première fois au Heiva Taure'a. Et c'est quelque chose !

Les préparatifs se passent très bien, nos élèves sont pratiquement tous là. Avec les équipes d'encadrement, on aimerait bien les applaudir, parce qu'ils sacrifient leurs vacances pour finaliser le spectacle ! On a droit qu'à 56 élèves sur scène mais l'ensemble des élèves de l'établissement s'impliquent et même des anciens élèves inscrits au lycée, viennent nous aider. On a participé au Heiva Taure'a en 2021 et nous avons la chance d'avoir trois élèves, notre ancien orero, et notre ancien meilleur danseur qui viennent nous soutenir, et transmettre ce fameux flambeau. Rea Timau - Professeur de mathématique au collège de Papara

La créativité fleurit au fil des jours...la langue et la culture rayonnent comme depuis plusieurs années dans ce collège où Rea Timau enseigne les mathématiques en tahitien une fois par semaine à ses "classes culturelles" de sixième et cinquième.

Cette année, l'apprentissage culturel se fait à travers la préparation du spectacle, l'écriture des textes, des chants, du thème, la création des cotumes puis la composition des morceaux. À découvrir le 7 mars prochain...