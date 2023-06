Le collège de Tipaerui devient le collège Louise Tehea Carlson

Le collège de Tipaerui a sollicité la modification de son appellation afin de donner à l’établissement le "nom d’une personnalité illustre de la Polynésie française à l’occasion du trentième anniversaire de son ouverture".

AT avec communiqué •

Le collège précisait dans sa demande que ce changement de dénomination "permettrait de renforcer l’image d’un collège ayant une forte imprégnation culturelle et artistique".

Si le collège avait initialement cité le nom de "Madame Louise Kimitete", suite à de nombreuses recherches effectuées par les élèves du collège, quatre noms de femmes reconnues pour avoir participé activement à la vie de Tipaerui ont été proposés par le collège : Madame Louise Tehea Carlson, Madame Louise Kimitete, Madame Madeleine Moua et Madame Patua Vaetua Amaru Coulin.

Une préférence pour Louise Tehea Carlson

Après avoir recueilli des informations sur les quatre noms sélectionnés, notamment en travaillant sur les archives et documents divers (photos, vidéos, extrait de discours, articles, etc.), et en contactant les familles, les élèves du collège ont émis leur préférence pour Madame Louise Tehea Carlson.

En effet, le parcours politique de Louise Carlson en tant que seule femme maire de la ville de Papeete est exemplaire de par son engagement écologique à travers diverses actions remarquables, son honorable carrière dans l’enseignement qui l’a constamment poussé à rester proche et sensible à la jeunesse polynésienne, et, plus généralement, par son exemple de citoyenneté à travers toutes les valeurs qu’elle a défendu et incarné durant son existence.

Le conseil municipal a suivi la préférence des élèves du collège de Tipaerui, en donnant le 20 octobre 2022, un avis favorable au changement de nom du collège de Tipaerui en « collège Louise Tehea Carlson ».

Le collège a ensuite obtenu l’accord écrit des quatre enfants de Madame Louise Tehea Carlson le 8 décembre 2022, et l’avis favorable du conseil d’établissement le 13 janvier 2023.

Eu égard à cette demande de changement de nom et aux avis rendus par les différentes instances concernées, et en raison de sa compétence en matière de création et d’organisation des établissements publics scolaires, le Conseil des ministres a approuvé le projet d’arrêté relatif à la nouvelle dénomination du collège de Tipaerui.