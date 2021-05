Le Lycée d'Uturoa fête ses 60 ans

Mereini Gamblin •

Niau et opuhi habillent le lycée d'Uturoa - dit le LUT - de sa plus belle robe. Les élèves finissent de décorer le lycée pour cette semaine de festivités. A l'occasion des 60 ans de l'établissement, spectacles de danses, de chants et autres sont au programme. Une manière de rassembler personnels et étudiants autour d'une même histoire. « Il y a tout un travail sur l'histoire du lycée, les archives. », dixit Florence Meyer, proviseure du lycée.

Les élèves sont tous mobilisés autour de l'événement. Ils se responsabilisent, s'investissent et mènent des projets à bien. C'est « la finalité de tout cela, faire travailler nos élèves, autour de la recherche, mais aussi pour favoriser la réussite. », explique Florence Meyer.

©Polynésie la 1ère



L'anniversaire du lycée permet aussi affronter le temps qui passe; les choses qui changent. Un groupe d'élèves a réfléchi à l'évolution de l'établissement, en termes matériels. Il a noté la modernisation du CDI mais déplore un retard au niveau de l'engagement environnemental. La proviseure du lycée souligne l'importance de cette remise en question. Ces festivités doivent aussi pouvoir mettre en lumière des projets novateurs :

Un travail qui consiste à se projeter à partir du numérique, sur ce que serait le lycée idéal, qui considérerait aussi l'environnement.



Le lycée d'Uturoa a une vocation de centre éducatif régional. Les collégiens et lycéens originaires de Tahaa, Maupiti, Huahine, Raiatea et Bora-Bora partagent les mêmes dortoirs depuis des décénnies. Les anciens élèves sont évidemment conviés aux festivités qui se dérouleront tout au long de la semaine.