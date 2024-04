Ce qui change pour les 20 ans du lycée hôtelier

Partager :

Le lycée hôtelier fête ses 20 ans et change de nom pour l'occasion. Fleuron de la formation hôtelière, l'établissement est fier d’afficher 64 % de personnes embauchées dans les six mois après la fin de leur cursus. Pour la rentrée prochaine, l’établissement s’est doté d’un food truck et propose une formation de vendeur conseil pour valoriser son offre de produits.

Après 20 ans d'existence, le lycée hôtelier devient l’école hôtelière de Tahiti - Te Parepare. Mais il n'y a pas que son nom qui évolue. Toujours à la recherche de nouveaux débouchés, l’établissement propose cette année un certificat de spécialisation vendeur conseil en alimentation. "Autant nous formons des élèves en pâtisserie, en cuisine et en boulangerie, autant la vente est très importante pour valoriser les produits confectionnés. C'est très important" souligne Vaiare Tama, professeur d’économie gestion option commerce. Des secteurs qui recrutent Les étudiants formés dans l'alimentaire, comme la pâtisserie, sont très recherchés par les professionnels. "C'est vraiment très gratifiant. Ils ont baigné dans ce milieu, donc les hôtels, les restaurants ou les pâtisseries n'ont pas de mal à les embaucher. (...) On essaye aussi de les pousser à voir ailleurs ce qu'il se passe !" témoigne Pierre-Oliver Gruber, professeur de pâtisserie. C’est le cas de Raihei Mataihau, en quatrième année de formation pâtisserie. Le jeune homme a reçu plusieurs demandes d’embauches de la part de l’hôtel où il effectue son stage. Il attend la fin de son cursus pour s'engager. Beaucoup de demandes émanent également du secteur accueil réception. 85% des élèves issus de cette formation, qui existe depuis longtemps mais qui est très peu connue, ont un emploi. "Quand on sonde auprès des professionnels, on s'aperçoit qu'il y a un manque au niveau local mais aussi international. Il y a de la demande. Vous le verrez si vous regardez sur les réseaux sociaux" pointe Corinne Bureth, en charge de l’hôtellerie et des BTS. De nouvelles techniques L’école s’est dotée d’un food truck. Il a été inauguré le 19 avril et sera intégré dans le processus de formation à la rentrée prochain. Une cuisine modulable qui permettra d'appréhender encore de nouvelles techniques de cuisine. Enfin, la restauration a contracté un partenariat avec les compagnons de France afin que les élèves de l’école hôtelière puissent se former auprès d’eux.

