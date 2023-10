Le nouveau challenge d'Alexandra Caldas, atteinte de mucoviscidose

Elle est de retour pour un nouveau défi ! Alexandra Caldas, atteinte de mucoviscidose et greffée des poumons, se lance dans un raid solidaire pour sensibiliser sur le don d'organes.

R.Poutoru (MLMG) •

Tout a commencé sur le plan d’eau de Punaauia il y a six ans, aux côtés de son ami Mathieu Forge. Depuis, elle a pris goût aux défis. Après avoir réalisé une traversée à la nage entre Tahiti et Moorea en 2017, et relié Tahaa à Bora-Bora en 2019 en aviron, Alexandra Caldas organise un raid solidaire le 7 octobre prochain, mêlant vélo, rame et marche. Soit un parcours total de 78 kilomètres.

Cela va être un challenge. J'espère qu'il ne va pas faire trop humide. En tant que patiente atteinte de mucoviscidose, c'est difficile de gérer l'humidité pour les poumons. Alexandra CALDAS

Et pour accompagner Alexandra dans ce troisième défi de taille, 250 accompagnants sont déjà au rendez-vous. Pour Mathieu, organisateur de l’évènement, le message est clair : il s’agit de "communiquer de l’énergie, de l’espoir et le dépassement de soi" à tous les patients atteints de maladies graves.

L'idée c'est de réaliser des choses au-delà de ses limites, sans se faire mal. C'est de se dire "c'est difficile mais je peux m'en sortir." Et avec l'énergie de tout le monde on peut déplacer des montagnes. Mathieu FORGE

En attendant le raid solidaire de samedi, une soirée caritative est prévue ce jeudi avec comme objectif de récolter des fonds pour aider les associations qui militent pour le don d’organes. Selon les derniers chiffres, en Polynésie française, 153 personnes attendent toujours une greffe de rein.