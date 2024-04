Le principal agresseur présumé des deux touristes australiens jugé en comparution immédiate

Dans la nuit du 22 Mars, ces deux touristes se sont fait agresser par plusieurs personnes dont un mineur, en plein centre-ville. Le principal prévenu était jugé ce lundi en comparution immédiate a délai différé. Il écope de 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis.

Pierre Emmanuel Garot, Titaua Doom •

Pourquoi un majeur de 23 ans a-t-il été influencé par des mineurs de son quartier ? Ces questions, la présidente du tribunal correctionnel les posera à plusieurs reprises au prévenu. Ben n’expliquera pas son geste mais il finira par s’excuser du bout des lèvres.

Le 23 mars dernier, le jeune père de famille se promène au centre-ville lorsqu’il rencontre 5 jeunes de son quartier. Très vite, les mineurs font part de leur intention de voler des touristes qu’ils étaient en train de suivre. Deux Australiens, ivres, âgés de 60 ans.

Le ministère public a requie 2 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire à l’encontre du prévenu. • ©P.1ère

Le premier incident a lieu devant un fast food. L’un des touristes bouscule, un mineur de 17 ans. Le touriste fera un check pour s’excuser, le mineur lui assènera un coup de pied. Ben et l’adolescent suivent les deux Australiens jusqu’au rond-point Chirac, et s’en prendront à nouveau à eux. Ben donnera un coup de pied circulaire au plus grand qui s’effondre tandis que son ami frappe le plus petit.

Les jeunes feront les poches des victimes sans rien y trouver. Côtes, dents et nez cassés, douleurs à la poitrine, les victimes sont transférées à l'hôpital de Taaone en état de choc. "Malgré son casier judiciaire vierge, c’est le seul adulte qui frappe à la demande" dira le ministère public qui requiert 2 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire à l’encontre de Ben.

"J’aurais souhaité qu’il s’explique davantage. En réalité il est très honteux de ce qu’il a fait" plaidera maître Karina Chouini, son avocate. Il écope de 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis probatoire aménageables en semi-liberté et reste en détention.