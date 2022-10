Le RSMA pour lutter contre le décrochage scolaire

46 élèves sont en immersion au régiment du service militaire adapté dans le cadre du dispositif volontaires jeunes cadets. Un partenariat établi l’an dernier entre l'état, le ministère de l’éducation et la caserne militaire pour lutter contre le décrochage scolaire.

AT •

Ils sont âgés entre 16 et 18 ans, et ont tous un point en commun : le décrochage scolaire. Sélectionnés par leurs établissements respectifs, durant 30 jours étalés sur l’année scolaire, ces élèves ont intégré le dispositif de volontaires jeunes cadets. "On identifie les élèves qui s'absentent déjà, et qui deviennent parfois agressifs au sein des classes. Ce sont des signes, qui pour nous, démontrent que l'élève n'est plus en phase avec le programme scolaire que l'on propose" explique le professeur Pitu Ateni, au lycée Diadème - Te tara o Maiao.

Cette semaine de vacances est consacrée aux actions caritatives. Après le nettoyage des plages, mardi, ce mercredi matin, 26 octobre, les jeunes gens ont pour mission de servir les repas aux sans-abris, aux côtés de Père Christophe et les bénévoles du Presbytère. Une action qui doit leur permettre de faire mûrir leur réflexion sur leur avenir : un diplôme pour un emploi, ou mettre fin à sa scolarité. De la cuisine au service en passant par la plonge, ils s’attellent à toutes les tâches, sans rechigner et surtout avec plaisir et admiration.

« C’est la première fois que je fais ça. J’aime beaucoup, et quand je me dis que les bénévoles font ça tous les jours, je me dis : wouah ! Ils ont vraiment du cœur ! » confie Diana, une élève en Terminale du lycée professionnel de Faa'a. Polynésie la 1ère

Pour le RSMA, l'objectif est atteint. "Il y en a qui sont très marqués" selon le Lieutenant-colonel Christian Morhain.

Le RSMA pour apprendre le savoir-être

La rigueur et la discipline, ce sont des règles de conduite qui manquent à ces élèves. Un savoir-être inculqué justement par les militaires. Un cadre très recherché par ces élèves en difficulté, "notre comportement a changé" reconnaît Vairuna, élève en classe de 1ère au lycée Diadème.

90% de taux de réussite

C'est un partenariat signé en 2021 entre l'Etat, le RSMA et le ministère de l'éducation qui permet depuis 2021 à des élèves en situation de décrochage scolaire de bénéficier de ce dispositif. Il s’inspire des parcours « cadets citoyens » déjà menés à Mayotte et en Guyane. L’objectif est de favoriser leur insertion professionnelle, et de lutter contre le décrochage scolaire. Cette année, il s'agit de la deuxième promotion. La première affiche un taux de réussite de 90%, mais présente néanmoins quelques défaillances qui pourront être améliorées. "Il va falloir que l'on réfléchisse à un dispositif de parrainage", précise le Lieutenant-colonel Christian Morhain.

Les établissements scolaires partenaires sont :