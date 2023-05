Le scoutisme séduit de nouveau

Ils apprennent à se débrouiller sans leurs parents le temps d'une journée. Leur objectif : monter une tente pour faire du camping. De jeunes Polynésiens participent au rassemblement annuel des scouts et guides.

Polynésie la 1ère (MLSF), Mereini Gamblin •

Se déconnecter aux nouvelles technologies pour se reconnecter à la nature. C'es l'objectif du grand rassemblement annuel des Scouts et guides de Polynésie. Une trentaine d'enfants, âgés de 6 à 16 ans, se retrouvent ce samedi à l'école Sainte-Thérèse de Taunoa pour apprendre les valeurs de la solidarité, de l'entraide et du respect.

Le but est de les aider à devenir plus autonome et à développer leur sens de l'initiative écoresponsable. Première mission ce matin : monter leurs tentes avant le grand jeu cet après-midi. Longtemps délaissé, le scoutisme retrouve peu à peu son public se félicite Poerava, une des encadrantes.