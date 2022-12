Les aires marines éducatives des Marquises ont 10 ans

Elle sont nées aux Marquises il y a dix ans et continuent de vivre. Les aires marines éducatives permettent à des élèves et leurs enseignants de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille.

MC/LG •

Les élèves de CM1 et CM2 de l'école Patoa de Taioha'e travaillent sur les populations marines, la classification des êtres vivants ou encore la notion d'endémisme. Ils ont pu mettre en pratique leur enseignement grâce à une sortie, comme l'explique leur professeur, Elvira Bonnet :