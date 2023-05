Les chœurs du RSMA : quand les hymnes militaires prennent des allures de music hall

Une vingtaine de volontaires du Régiment du service militaire adapté se sont produits pour la première fois en concert le 5 mai, dans un hôtel de la côte est. Des chants et des hymnes militaires traduits en reo Tahiti, mais aussi des airs religieux et des reprises de chansons populaires étaient au programme, devant un public visiblement conquis.

C.Farhi/H.Tahiata/M.Chongue (MLMG) •

Après cinq mois de préparation, ils sont enfin sur scène…une première pour ces jeunes talents du régiment du service militaire adapté. À raison de deux répétitions par jour, ils peuvent aujourd’hui se produire sous la direction d’un chef de chorale heureux. Une équipe mixte composée de 14 garçons et 13 filles, pour la plupart chanteurs dans l’âme et fiers de participer à cette expérience. Les spectateurs présents, membres du régiment ou parent d’un chanteur ont pu apprécier un concert de qualité. Si dans l’armée on apprend à marcher au pas, on sait aussi chanter sur scène...