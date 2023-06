Les huit Poerava 2023 de l'UFFO ont reçu leurs distinctions

Les huit Polynésiennes choisies par l'UFFO ont reçu leurs distinctions vendredi 16 juin sous le fare pōte'e de l'Assemblée de la Polynésie. Huit femmes inspirantes mises en avant pour leur engagement, leur réussite, leur rayonnement et leurs initiatives dans des domaines divers...

MG •

Récompenser l'engagement des femmes et inspirer les générations suivantes...c'est l'objectif de l'Union des femmes francophones d’Océanie (l'UFFO). Depuis cinq ans, l'entité met en avant huit Polynésiennes qui se démarquent par leur rôle et leurs actions pour valoriser les femmes du Fenua et promouvoir leurs droits.

"Autant il y en a qui ont des difficultés, autant on veut être positives et montrer qu'il y a des femmes qui ont des parcours remarquables et des tempéraments qui les ont aidés. Elles ont vévu dans des familles qui les ont beaucoup portées et c'est un peu ce qu'on veut dire aux pères et aux mères : il faut que vous donniez à vos enfants de bonnes bases" explique Armelle Merceron, engagée au sein l'UFFO.

Armelle Merceron, membre de l'UFFO • ©PTT / Polynésie la 1ère

Ce matin dans les jardins de l'Assemblée, huit femmes ont reçu une médaille symbolique, en présence de la vice-présidente Eliane Tevahitua et la ministre des sports Nahema Temarii. Huit distinctions décernées cette année à Aline Flore, Célestine Hitiura Vaite, Élodie Lansun, Natacha Vahineura Helme, Noëlline Parker, Victoire Laurent, Stella Taaroamea et Henriette Kamia.

Ce matin dans les jardins de l'Assemblée, les huit Poerava ont reçu une distinction symbolique. • ©Polynésie la 1ère

"[J'ai de la] joie de savoir que le travail que je fais depuis de nombreuses années porte ses fruits, parce-que si j'ai cette reconnaissance, c'est par rapport à tout ce travail que j'ai effectué avec toutes les personnes concernées par la situation des personnes handicapées. Ensemble on arrive à faire avancer les choses. Je n'ai pas attendu cette distinction pour m'encourager. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau et depuis le nouveau gouvernement, on est assaillis de demandes !" s'exclame Henriette Kamia, qui oeuvre depuis des années pour l’amélioration de la place accordée aux personnes porteuses de handicap en Polynésie. Comme Henriette, elles ont toutes accueilli cette récompense avec beaucoup de reconnaissance...