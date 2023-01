Les membres de l'assemblée parlementaire de la francophonie en visite au JRCC et au CHPF

Une quarantaine de parlementaires, élus et fonctionnaires de tous les continents ont rendu visite aux équipes du JRCC et découvert le SWAC de l'hôpital du Taaone, samedi 28 janvier.

MG / IR •

La Polynésie est membre de l'assemblée parlementaire de la francophonie (APF) depuis la 45ème cession de ladite assemblée, qui s'est tenue il y a plus de trois ans, en côté d'Ivoire. Dans ce cadre, le Pays a reçu samedi la visite d'une quarantaine de présidents d’assemblée parlementaire, d’élus et de fonctionnaires originaires d’Afrique, d'Amérique, d’Asie Pacifique et d’Europe.

Ces derniers se sont rendus au JRCC(Centre de coordination de sauvetage aéromaritime en Polynésie française) et visité le SWAC de l’hôpital du Taaone. Une visite menée par le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang et qui entre dans le contexte de la réunion d’hiver du bureau de l’APF.

Visite de courtoisie

Les parlementaires francophones ont découvert les enjeux politiques et sociaux-économiques du territoire. Premiers échanges et premières leçons : ils savent désormais que la Polynésie est un territoire aussi vaste que l'Europe. "Les équipages de sauvetage sont occupés, il travaillent 24h/24h sept jours sur sept. On retire des leçons sur la coordination des sauvetages et la protections des zones maritimes et économiques", décrit Francis Drouin, président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Lors de cette visite, Chantale Soucis, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, particulièrement sensible au sujet de la condition féminine, constate avec enthousiasme les nombreuses femmes qui composent les équipes du JRCC. "Les objectifs de l'APF, c'est aussi le respect des droits et libertés de la personne. Et les femmes n'ont pas toutes ce privilège", souligne-t-elle.