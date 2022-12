Les projets du Pays soutenus par l'Etat en 2023

En 2023, le Pays prévoit d'investir près de 15 milliards XPF dans le développement du territoire. Les projets concernent le réaménagement du rond-point de l'ancien méridien, la construction de la tour d'arbitrage à Teahupoo en vue JO 2024 ou encore la création d'un abattoir à Raiatea, entre autres. L'Etat va soutenir ces projets à hauteur de 9 milliards XPF.

Après un examen détaillé de chaque projet, les comités de pilotage ont validé, pour 2023, la programmation de 70 projets pour un montant global de 14,622 milliards XPF TTC, soutenus par l’État à hauteur de 9,064 milliards XPF soit 64%.

Parmi les projets retenus :

Création d’un abattoir à Raiatea pour un montant total de 300 M XPF TTC, dont le financement de l’État s’élève à 150 M XPF (CDT)

pour un montant total de 300 M XPF TTC, dont le financement de l’État s’élève à 150 M XPF (CDT) Construction d’un nouveau bâtiment pour l’hôpital Louis Rollin à Nuku Hiva pour un montant total de 730 M XPF TTC avec une participation de l’État de 365 M XPF (CDT) ;

pour un montant total de 730 M XPF TTC avec une participation de l’État de 365 M XPF (CDT) ; Construction de la tour d’arbitrage surf à Teahupo’o – JO 2024 pour un montant total de 350 M XPF avec une participation État de 175 M XPF (CDT) ;

pour un montant total de 350 M XPF avec une participation État de 175 M XPF (CDT) ; Réaménagement du carrefour au PK 15 à Punaauia pour un montant total de 300 M XPF et une participation de l’État de 210 M XPF (3IF) ;

pour un montant total de 300 M XPF et une participation de l’État de 210 M XPF (3IF) ; Reconstruction du pont de Vaiaua au PK 36 à Hitia’a o te ra pour un montant total de 400 M XPF avec une participation de l’État de 280 M XPF (3IF) ;

pour un montant total de 400 M XPF avec une participation de l’État de 280 M XPF (3IF) ; Mise aux normes incendie, mise en conformité électrique, amélioration du cadre de vie et de l’hygiène des collèges et lycées sur Tahiti, Moorea, Huahine, Tahaa, Raiatea, Maupiti, Rangiroa et Hiva-Oa pour un montant total de 248 M XPF avec une participation État de 198 M XPF (DGI) ;

Via cette programmation ambitieuse, l’État et le Pays affirment leur volonté, d’une part, de garantir le bon déroulé des compétitions de surf, dans le cadre des JO de 2024, et d’autre part, d’œuvrer concrètement à la relance de l’économie polynésienne et à la satisfaction des besoins sociaux, au bénéfice de l’emploi, de la solidarité et de l’ensemble des Polynésiens.

Répondre à des besoins

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, ont coprésidé le 20 décembre les instances de pilotage relatives à trois dispositifs de soutien financier de l’État au Pays :

le contrat de développement et de transformation 2021-2023 ;

le troisième instrument financier ;

la convention éducation prévoyant un soutien à la modernisation des constructions scolaires publiques du second degré.

Les projets retenus s’inscrivent dans les politiques sectorielles prioritaires du gouvernement, notamment sur les thématiques suivantes :