Les réquisitions du procès en appel de Radio Tefana

C'est le dernier jour du procès en appel de l'affaire Radio Tefana, ce jeudi 3 mars. Une journée ponctuée par la plaidoiries ce matin de Me Stanley Cross et les réquisitions du parquet.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec Shiquite Darrouzes et David Chang •

Quatrième et dernier jour du procès en appel de l’affaire Radio Tefana, ce jeudi. Les plaidoiries de la Défense se sont poursuivies et terminées ce matin avec Stanley Cross, avocat de la commune de Faa'a. Devant la cour, il a défendu que ce procès était purement politique, pour mettre à terre celui qui a fait réinscrire la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Pour le conseil juridique, c'est la raison d'État qui prime.

©polynesie

Après les plaidoiries, place aux réquisitions du parquet. Des réquisitions qui suivent pour la plupart les peines prononcées lors du procès en première instance. À l'encontre d'Oscar Temaru, 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de Fcfp d'amende ont été requis. La peine d'inéligibilité n'a pas été retenue. Concernant Vito Maamaatuaihutapu, 3 mois de prison avec sursis et 1 million de Fcfp d’amende ont été requis, puis un mois de prison avec sursis et une amende réduite à 200 000 Fcfp pour Heinui Lecaill. Enfin, une amende de 100 millions de Fcfp a été requise contre l'association Radio Tefana.