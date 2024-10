Les restes de la baleine juvénile flottent dans le lagon de Moorea, baignade et pêche fortement déconseillées

Partager :

Le 08 octobre dernier, une baleine juvénile est tragiquement décédée au large de Faaa des suites d'une grave blessure à la mâchoire. Les autorités avaient tracté la carcasse aussi loin que possible et prévenu du potentiel obstacle que pourrait représenter le cétacé semi-immergé. Ce samedi 13 octobre, des restes d'organes ont atterri dans le lagon de Moorea à Atiha. La baignade et la pêche sont fortement déconseillées dans la zone.

Mardi 08 octobre dernier, une baleine juvénile n'a pas survécu après s'être retrouvée avec la mâchoire supérieure arrachée. Les associations de protection des baleines soutiennent l'hypothèse d'un choc avec un gros navire, qui n'a fait l'objet d'aucun signalement pour l'heure. La baleine juvénile n'a pas survécu. Sa mâchoire supérieure a été arrachée. • ©Olivier Betremieux Lors d'une opération longue et délicate, la dépouille a été tractée à deux mille nautiques au large de la pointe de Faaa ce mardi. Après quoi les autorités ont lancé un appel à la vigilance ces prochains jours, en raison d'une possible concentration de prédateurs à proximité de la baleine semi-immergée et compte tenu du potentiel obstacle que la carcasse pourrait représenter en mer. Samedi 13 octobre, la présence de restes d'organes a été signalée par une internaute sur les réseaux sociaux, dans le lagon à Atiha, au sud de Moorea. Le réseau des gardiens des océans (RGO) et Mata Tohora ont partagé la publication et fortement déconseillé toute baignade et pêche à proximité. "En raison des conditions météorologiques et de l’heure, nous rencontrons des difficultés pour le retrait" précisait le RGO. "Nous avons informé la gendarmerie nautique et la direction de l’environnement. La direction de l’environnement devrait prendre les mesures nécessaires" indiquaient quant à eux les membres de Mata Tohora. Ce dimanche, le RGO a de nouveau alerté quant à la présence de ces résidus organiques et annoncé que, malgré plusieurs solutions proposées, "la commune de Moorea a décidé de laisser les organes dans le lagon, espérant qu’ils seront consommés par la faune marine rapidement. (...) À ce stade, aucune autre action ne sera entreprise. Une réévaluation de la situation est prévue lundi." De fortes odeurs se dégagent actuellement de la zone d'Atiha. Aucun arrêté n'a été pris par la municipalité mais le RGO déconseille toujours la baignade. Ses membres se rendront sur place lundi pour "examiner l’état des organes et, si nécessaire, émettre d’autres recommandations." Pour rappel, Mata Tohora et Sea Shepherd France ont porté plainte avec le soutien financier de Quito Braun Ortega, espérant que justice soit faite pour cet animal.

